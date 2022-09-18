Kırgızistan Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, iki ülke vatandaşları arasında dün başlayan taşlı sopalı kavganın öğle saatlerinde silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde yer alan baraj etrafında yoğun ve kesintisiz silah sesleri duyuldu.