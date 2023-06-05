Kırgızistan'da darbe teşebbüsü: Asker ve bürokratlara geniş çaplı operasyon düzenleniyor

Özbekistan ve Kırgızistan arasında daha önce kapatılan sınır geçiş noktalarının açılmasına yönelik çalışmalar sürerken, bu çerçevede bir sınır geçiş noktasındaki duvar yıkıldı. Özbek ve Kırgız makamları, iki ülke arasındaki birkaç sınır geçiş noktasının daha açılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.