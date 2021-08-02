Dünya Kırgızistanda FETÖcüler böyle korundu Sarı bantlılara dokunmayın
ASYA

Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın

PKK/YPG’ye silah ve mühimmat sağlayan FETÖ’cü Gürbüz Sevilay, Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı ile birlikte çalıştığını itiraf etti. ‘İnandı iddianamesi’nde FETÖ’cü Ö.Ö.’nün ifadesine de yer verildi. 2005’te Kırgızistan’da devrim olduğunu hatırlatan Ö.Ö., “Abiler, ‘Kolunuza sarı bant takın’ dediler. Sarı bant takanlara polis ve asker dokunmadı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırgızistanda FETÖcüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın
Orhan İnandı

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan hazırlanan iddianamede ifadeleri yer alan Gürbüz Sevilay ve Ö.Ö.’nün anlattıkları, örgütün Kırgızistan’daki faaliyetlerini ortaya koydu.

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  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen İnandı hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, PKK/YPG’nin füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi ihtiyaçlarını karşılayan FETÖ mensubu Gürbüz Sevilay’ın ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜTTE KISKANÇLIK KRİZİ

2017’de Kırgızistan’a gittiğinde Orhan İnandı’yla görüştüğünü anlatan Sevilay, şunları söyledi: “Orhan İnandı, bana yardımcı olacağını söylediği örgüt mensubu Mustafa Bozkurt’la irtibatlandırdı. O tarihte Mustafa Bozkurt ile Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşinin, inşaat ve madencilik alanında ortak şirketleri bulunuyordu ve Rusya’da hazır irtibatlı oldukları pazarları vardı. Bu kişilerin şirketiyle, benim getireceğim malzemeler ve ürünlerle ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Bir firma kurduk ve yer kiraladık. Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşiyle farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başladı. Mustafa Bozkurt, bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan’da faaliyet yürütemedik.”

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FETÖ’NÜN OKULLARINA BİR ŞEY OLMADI

  • Yalova Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ö.Ö.’nün beyanları da iddianamede yer aldı. Ö.Ö., ifadesinde, “2005’de Kırgızistan’da devrim oldu, Askar Akayev cumhurbaşkanlığından indirildi ve her yer yağmalandı. Ancak FETÖ’ye bağlı okullara hiçbir şey olmadı. Çünkü asker ve polis sürekli etrafında nöbet tutuyordu. FETÖ yapılanması içerisindeki abiler ve Kırgızıstan polis ile askerleri ‘kolunuza sarı bant takın’ dediler. Sarı bant takan kişilere polis ve asker dokunmuyordu” dedi.
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