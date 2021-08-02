Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan hazırlanan iddianamede ifadeleri yer alan Gürbüz Sevilay ve Ö.Ö.’nün anlattıkları, örgütün Kırgızistan’daki faaliyetlerini ortaya koydu.

GÜNDEM FETÖ’cü Orhan İnandı’dan itiraf: Joe Biden örgütü hayal kırıklığına uğrattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen İnandı hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, PKK/YPG’nin füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi ihtiyaçlarını karşılayan FETÖ mensubu Gürbüz Sevilay’ın ifadelerine yer verildi.

ÖRGÜTTE KISKANÇLIK KRİZİ

2017’de Kırgızistan’a gittiğinde Orhan İnandı’yla görüştüğünü anlatan Sevilay, şunları söyledi: “Orhan İnandı, bana yardımcı olacağını söylediği örgüt mensubu Mustafa Bozkurt’la irtibatlandırdı. O tarihte Mustafa Bozkurt ile Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşinin, inşaat ve madencilik alanında ortak şirketleri bulunuyordu ve Rusya’da hazır irtibatlı oldukları pazarları vardı. Bu kişilerin şirketiyle, benim getireceğim malzemeler ve ürünlerle ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Bir firma kurduk ve yer kiraladık. Kırgızistan eski içişleri bakan yardımcısının eşiyle farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başladı. Mustafa Bozkurt, bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan’da faaliyet yürütemedik.”

REKLAM

GÜNDEM FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

FETÖ’NÜN OKULLARINA BİR ŞEY OLMADI