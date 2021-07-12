FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pensilvanya'daki yapı hakkında bilgi paylaştı
İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.
5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti
FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.