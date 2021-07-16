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POLİTİKA

FETÖ’cü Orhan İnandı’dan itiraf: Joe Biden örgütü hayal kırıklığına uğrattı

MİT operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Orta Asya’daki bir numarası olan ve 16 yıl Kırgızistan imamlığı yapan Orhan İnandı, "Örgüt ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'den beklediği desteği bulamadı, bu yüzden ne yapacağını bilemez durumda" itirafında bulundu.

Haber Merkezi DHA
FETÖ’cü Orhan İnandı’dan itiraf: Joe Biden örgütü hayal kırıklığına uğrattı
Orhan İnandı

MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olan Orhan İnandı'nın, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda bulunduğu itiraflar ortaya çıktı.

İnandı örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

"ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA"

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ’de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

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