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ANKARA ASYA

FETÖ'nün Orta Asya'daki 1 numarası:  En güçlü olduğu yerde darbe yedi

FETÖ’nün Orta Asya’daki bir numarası olan Orhan İnandı’nın, örgütün en güçlü olduğu Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi, önemli bir dönüm noktası olacak. CIA ve bölge ülkelerin istihbarat servisleri ile içli dışlı olan İnandı için, “CIA’nın bölge şefi” yorumları yapılıyordu. 2001 yılında FETÖ’nün Kırgızistan imamlığını yapan İnandı, 2017 yılında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı da içine alan bölgenin ‘genel sorumlusu’ olarak atandı. Sık sık elebaşı Fetullah Gülen ile görüşen İnandı’nın Pensilvanya’ya son ziyareti Mart 2021’de gerçekleşti.

Burak Doğan Yeni Şafak
FETÖnün Orta Asyadaki 1 numarası: ​En güçlü olduğu yerde darbe yedi
Orhan İnandı

FETÖ’nün Orta Asya imamı Orhan İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesi, örgüte bölgede vurulan en büyük darbelerden biri oldu. CIA ve bölge ülkelerin istihbarat servisleri ile içli dışlı olan İnandı, FETÖ’nün bölgedeki tüm yapılanmasını yöneten isimdi.

  • FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı’nın MİT tarafından alınarak Türkiye’ye getirilmesi örgütte büyük bir çöküntüye neden oldu. Çünkü İnandı örgütün Orta Asya’daki en önemli ismiydi. 2001 yılında ‘Kırgızistan sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten İnandı, karmaşık ilişkileri sayesinde 2017 yılında elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı ile Azerbaycan, Kırgızistan Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı içine alan bölgenin ‘genel sorumlusu’ oldu.

Kırgızistan FETÖ'cü Orhan İnandı için Türkiye'ye nota verdi
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Kırgızistan FETÖ'cü Orhan İnandı için Türkiye'ye nota verdi

MART AYINDA ABD’DEYDİ

İstediği zaman elebaşı Gülen’le görüşebilen İnandı, son olarak bu yılın mart ayında Pensilvanya’da görüldü. FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı da olan İnandı’nın meziyetleri bununla da sınırlı değil. İnandı’nın bölgedeki tüm istihbarat servisleri ile ilişkileri vardı. Örgütün bölgede istediği gibi at koşturması İnandı’nın bu servislerle bağlantıları sayesinde oldu.

CIA’NIN KULANIŞLI APARATI

  • İnandı’nın ABD gizli servisi CIA ile de derin bağlantıları vardı. Geçtiğimiz yıllarda Kırgızistan basınında İnandı için ‘CIA’nın bölge şefi’ diyenler bile oldu. Hatta 2009 yılında ülkedeki ABD üssünü kapatacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev, Rusya’nın tepki/tehditlerine rağmen bu kararından vazgeçmişti. Bakiyev kira anlaşmasını 11 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatmıştı. Bu uzatma kararının ardında da İnandı’nın olduğu iddia edildi. CIA’nın talebiyle İnandı’nın aracı olduğu, Kırgız yetkililerle görüşerek kira sözleşmesini uzattığı öne sürüldü.

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Firari isimleri kaçırdı

Orhan İnandı, FETÖ firarileri için Kırgızistan’ı güvenli bölge yaptı. Kırgızistan’da barınmasını sağladığı 25 üst düzey FETÖ’cü arasında Mustafa Özcan ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de var. Bugün bir çoğu ABD’de olan bu FETÖ’cülere Kırgızistan pasaportu da İnandı tarafından sağlandı. 1985-1995 yıllarında FETÖ’nün mahrem yapılanmasında da görev alan Orhan İnandı’nın toplantılarda FETÖ’nün TSK imamı firari Adil Öksüz ile de bir araya geldiği tespit edildi.

Kaşif Kozinoğlu
Kaşif Kozinoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
OYNAT 02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.

Kozinoğlu raporlaştırdı

  • İnandı, Kırgızistan’da da oldukça etkin. Kırgızistan’da devlet kuruluşlarına sızan Kırgız asıllı FETÖ’cüleri sevk ve idare eden isimlerden birisi. Türkiye’den giden FETÖ’cülerle, Kırgız örgüt üyeleri arasında yaşanan güç mücadelesinde de denge unsuru İnandı'ydı. İki grup arasındaki arasındaki koordinasyon İnandı tarafından sağlanıyordu. İnandı’nın Kırgızistan istihbaratı ile bağları oldukça derin.

BÜYÜKELÇİNİN HİÇBİR FORSU YOK

Ergenekon davasında gözaltına alınıp tutuklanan MİT’çi Kaşif Kozinoğlu, FETÖ hakkında hazırladığı raporda İnandı için ilginç ifadeler kullanmıştı. Kozinoğlu şunları kaydetmişti: “Kırgızistan’da uzun yıllardır ve halen okulların başında olan şahıs Orhan inandı, aslında Fetullah Gülen’in Asya imamıdır. Kırgız devleti ile irtibatlı esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetim ile irtibat kurmaktadır. Anılan şahıs Kırgızistan’da Fetullah Gülen cemaatinin bilgisi dışında gizli bir şahsi servet edinmiştir. Haremi vardır lüks içerisinde yaşamaktadır. Kırgızistan servisi tarafından angaje edilmiştir. Kırgız gizli servisi her adımını bilmektedir. Anılan Kırgız servisine de Fetullah Gülen cemaatini anlatmaktadır.” Tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun bu raporlar yüzünden hedef alındığı biliniyor.

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