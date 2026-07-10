Kırgızistan'da kaza yapan TezJet'in uçuş lisansı iptal edildi

Hamaney'in cenazesi günlerce şehir şehir dolaştırılıp Meşhed'de toprağa verildi

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, defin öncesinde İran ve Irak'ta birçok şehirde düzenlenen törenlere götürüldü. Soğutuculu cenaze aracında taşınan tabut, Meşhed'de halkın ziyaretine açılınca binlerce kişi dokunabilmek için birbirini ezdi. ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, defin öncesinde günler boyunca İran ve Irak'ın farklı şehirlerinde düzenlenen cenaze törenlerinde dolaştırıldı. Necef, Kerbela, Kum ve Tahran'ın ardından Meşhed'e getirilen cenaze, şehirler arasındaki yolculuk boyunca soğutuculu cenaze aracında muhafaza edildi. Düzenlenen törenlerde yüz binlerce kişi kortejlere katılırken, Hamaney'in tabutunu görebilmek için uzun kuyruklar oluştu. Son durak olan Meşhed'de ise dikkat çeken görüntüler yaşandı. Soğutuculu aracın kasasından indirilen tabutun etrafını saran kalabalık, naaşa dokunabilmek için büyük izdiham oluşturdu. Güvenlik görevlileri yoğunluğu kontrol altına almakta güçlük çekerken, tören alanında zaman zaman ezilme tehlikesi yaşandı. Hamaney'in cenazesi, şehir şehir dolaştırılmasının ardından Meşhed'de toprağa verildi. Günler süren cenaze programı boyunca milyonlarca kişinin törenlere katıldığı, İran ve Irak'ta geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.