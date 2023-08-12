Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri sonrası Rusya'dan Ukrayna'ya tehdit gibi sözler: Cevapsız kalmayacak

“Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar”