Kırım'da kırmızı alarm: Ukrayna'dan peş peşe roket saldırısı

Rus ordusunun 10'dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti. Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, “Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor.” ifadesini kullandı.