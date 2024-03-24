Kırım'da kırmızı alarm: Ukrayna'dan peş peşe roket saldırısı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yoğun saldırıda bulunduğu bildirildi.
Sivastopol'deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna'nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.
Belgorod şehrine de yoğun Ukrayna saldırıları
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna'nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik “terör saldırısı” girişiminin engellendiği belirtildi.
Açıklamada, “Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi.” denildi.
Ukrayna'ya Rus saldırıları
Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusların Karadeniz tarafından Ukrayna'nın Odessa ve Mikolayiv bölgelerine "Şahed" tipi İHA'ları fırlattığını duyurdu.
Ukrayna basını, ülkenin Harkiv ve Krivyi Rih kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.