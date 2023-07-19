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Dünya

Kırım’da yangın paniği: İki binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da, poligonda çıkan yangın nedeniyle dört köyde iki binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

11:54 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Kırım

Kırım

Kırım'ın sözde valisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirov bölgesindeki poligonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını kaydetti.

Yangında can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Aksenov, yangın nedeniyle Tavrida otoyolunun kapatıldığını belirtti.

Rus medyasının yerel yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, yangın nedeniyle Kriniçki, Ayvazovskoye, Abrikosovka ve Privetnoye köylerindeki 2 bin 225 kişi başka bölgelere tahliye edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında poligondaki yangının mühimmat deposunda çıktığı iddia ediliyor.

Ukrayna: Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da poligonda çıkan yangınla ilgili, "İşgal altındaki Kırım'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Budanov, sosyal paylaşım hesabından poligonda çıkan yangınla ilgili görüntü paylaşarak, "Düşman, hasarın boyutunu ve kayıpların sayısını gizliyor." değerlendirmesine yer verdi. Budanov, operasyonun istihbarat başkanlığı ve Ukrayna ordusunun ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.


Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti. Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.


#Kırım
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