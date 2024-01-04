|
Dünya

Kirman Valisi: Patlamalar kontrol noktasının dışında gerçekleşti

İran'ın Kirman Valisi Muhammed Mehdi Fedakar, eyaletteki olayın "kesinlikle terör saldırısı" olduğunu ve patlamaların güvenlik kontrol noktalarının dışında gerçekleştiğini belirtti.

10:43 - 4/01/2024 Perşembe
AA
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirman Valisi Fedakar, saldırının ayrıntılarına ilişkin açıklamada bulundu.


Fedakar, "Olay kesinlikle terör saldırısıdır. Şuna kadar 103 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Patlamalar kontrol noktasının dışında meydana geldi" dedi.


İki patlamanın 15 dakika arayla farklı yerlerde gerçekleştiğine işaret eden Fedakar, olay yerinin Kasım Süleymani'nin mezarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğunu aktardı.



Kirman'daki terör eylemini şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi


Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.


Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

#İran
#Kirman
#Mehdi Fedakar
#Terör Saldırısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP belediye başkan adayları 2024 listesi