Kirman Valisi: Patlamalar kontrol noktasının dışında gerçekleşti

İran'da Kasım Süleymani'nin Kirman'daki mezarının yakınlarında ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende art arda iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 103 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı. Öte yandan onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle ülke genelinde yarın bir günlük ulusal yas ilan edildi.