Kitlesel öfke sokağa taşıyor

ABD’de polis şiddeti, zaman zaman belirli olaylarla gündeme gelse de bugünlerde Minnesota'da federal güç ICE'ın müdahaleleri, kitlesel gösterileri ve eleştirileri beraberinde getiriyor. ABD'de modern tarihte polis şiddeti sonucu kitlesel olaylara dönüşen ilk vaka 1965'te yaşandı. Los Angeles'ta 11 Ağustos 1965 akşamı Marquette Frye isimli 21 yaşındaki siyahi genç, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Frye'ın arabada bulunan annesi ve kardeşinin polise karşı koyması sonucu olay büyüdü ve etrafta toplananlar, polisin aşırı güç kullandığını söyledi. Bunun üzerine 6 günlük "Watts İsyanları" olarak bilinen olaylar başladı. Olaylarda 34 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla kişi yaralandı, 4 bin civarında kişi gözaltına alındı. Olaylarda 40 milyon dolar civarında hasar meydana geldi.

FERGUSON AYAKLANMALARI

Takvimler 2014'ü gösterdiğinde ise Missouri ve New York'taki iki ayrı olay tarihe geçti. 17 Temmuz 2014'te Eric Garner, polis tarafından kelepçe takılması sırasında boğazına baskı uygulanması sonucu hayatını kaybetti. 9 Ağustos 2014'te Missouri'nin Ferguson şehrinde polis, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Michael Brown'u silahla birçok kez ateş ederek öldürdü. Bunun üzerine "Ferguson Ayaklanmaları" adı verilen protestolar başladı. Bu olayla "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir)" hareketi de yükselişe geçti. Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvardı. Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine ülke genelinde şiddetli protestolar yaşandı.

MINNEAPOLİS AYAKLANDI

Yıl 2026 olduğunda ise bu kez eleştirilerin odağında polis değil federal güç Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin eylemleri yer aldı. Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'u aracında silahla öldürdü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerikalı Good'un ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürdü. Kentte protestolar devam ederken bu kez 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürüldü.







