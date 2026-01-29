Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
New York'ta Trump karşıtı dev protesto

New York'ta Trump karşıtı dev protesto

04:0029/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Minnesota.
Minnesota.

ABD’nin Minnesota eyaletinde, 7 Ocak günü, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin bir kişiyi öldürülmesinin ardından ülkede Donald Trump yönetimine karşı öfke büyüyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Trump yönetimin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor. Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı. Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi. Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı. Uyarısının ardından eylemcilerin yarısı dışarı çıktı: içeride kalanların birçoğu ise gözaltına alındı.



#abd
#Minnesota
#ICE
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? FCSB Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu mücadele