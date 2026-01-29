New York'ta Trump karşıtı dev protesto

New York Times gazetesinin haberine göre, Trump yönetimin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor. Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı. Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi. Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı. Uyarısının ardından eylemcilerin yarısı dışarı çıktı: içeride kalanların birçoğu ise gözaltına alındı.