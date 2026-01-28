Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD 1930'da Kanada'yı işgal planı hazırladı: Trump eski korkuları canlandırıyor

ABD 1930'da Kanada'yı işgal planı hazırladı: Trump eski korkuları canlandırıyor

09:5728/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'nin 1930'lu yıllarda hazırladığı gizli işgal stratejisi "War Plan Red" (Kırmızı Savaş Planı), Donald Trump'ın son dönemdeki saldırgan dış politika söylemleri ve ilhak imalarıyla yeniden gündeme geldi.

Bir zamanlar tarihsel bir tuhaflık olarak görülen bu planlar, ABD'nin Batı Yarımküre'deki "üstünlük" vizyonunu agresif bir şekilde canlandırmasıyla Kanada'da derin bir endişeye yol açtı.

Ocak ayı başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçlerince yakalanması ve Trump'ın sosyal medyada Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD bayrağıyla kaplı gösteren yapay zeka ürünü bir harita paylaşması, Ottowa'da "varoluşsal bir tehdit" olarak algılandı.

Sınır çizgisine dair tartışmalı yorumlar

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı bir görüşmede, iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen sınırı "birinin cetvelle çizdiği düz bir çizgi" olarak nitelendirmiş ve kıtanın birleşmiş olmasının "olması gereken durum" olduğunu savunmuştu.

Geçtiğimiz yıl Kanada'yı ABD'nin "51. eyaleti" yapma fikrini defalarca dile getiren Trump, bu söylemini gümrük vergileri ve sınır güvenliği tartışmalarıyla da ilişkilendirdi.

Kanada ordusu "gayrinizami harp" senaryoları çalışıyor

Globe and Mail gazetesinin haberine göre, Kanada Silahlı Kuvvetleri bir asırdır ilk kez olası bir ABD işgaline karşı savunma modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan değerlendirmelerde şu noktalar öne çıkıyor:

Hızlı Çöküş Riski:
Konvansiyonel bir saldırıda Kanada'nın stratejik noktalarının sadece birkaç gün içinde düşebileceği öngörülüyor.
Direniş Stratejisi:
Ordunun, Afganistan'da Sovyet ve ABD güçlerine karşı kullanılan pusular, sabotajlar ve dron savaşını içeren "isyan tarzı" taktiklere odaklandığı belirtiliyor.
Vulnerability (Kırılganlık):
Uzmanlar, Kanada'nın on yıllardır ABD'nin "iyiniyetine" bağımlı olduğunu, ancak bu güvenin hızla ortadan kalktığını vurguluyor.

Grönland ve "Donroe Doktrini"

Trump yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın ilhakı için de baskıyı artırdı.

Kendi ismiyle James Monroe’nun ismini birleştirerek "Donroe Doktrini" olarak adlandırdığı yaklaşım çerçevesinde, Batı Yarımküre'nin tamamen ABD kontrolünde olması gerektiğini savunuyor.

2025 yılında yapılan bir anket, Kanadalıların yüzde 43'ünün önümüzdeki beş yıl içinde bir ABD askeri saldırısını "muhtemel" gördüğünü ortaya koydu.

#ABD
#Kanada
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut 500 bin konut Samsun kurası çekiliş tarihi belli oldu mu?