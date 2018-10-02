Dünya Kızılay Endonezya için yardım kampanyası başlattı
ASYA

Kızılay Endonezya için yardım kampanyası başlattı

Kızılay, 7.5 şiddetindeki depremin ardından tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya için yardım kampanyası başlattı. Türk Kızılayı, afet bölgesinde 5 maddelik acil ihtiyaç malzeme listesi oluşturdu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşların SMS yolu ile yardım yapabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Endonezya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Endonezya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılayı, 7.5 depremin ardından tsunami felaketinin gerçekleştiği Endonezya’nın batısındaki Sulawesi'ye ulaştı. Kızılay ekipleri ihtiyaç sahiplerini tespit ederek acil malzeme sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yıkımın büyük olduğu Endonezya için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı. Kınık, yardım yapmak isteyen vatandaşların "YARDIM" yazıp 2868'e SMS göndermelerini istedi.

Kızılay acil durum bilgi notu yayınladı

Deprem ve tsunaminin ardından bölgedeki ihtiyaç ve gözlemelerini tamamlayan Kızılay ekipleri, bölgeye ilişkin 'acil durum bilgi notu' yayınladı.

Bilgi notunda "Türk Kızılayı ekipleri ilk andan itibaren bölgeye intikal etmiş ve yürütülen çalışmalara dahil olmuştur." denildi.

Türk Kızılayı ekipleri ilk andan itibaren bölgeye intikal ederek ve yürütülen çalışmalara dahil oldu.

5 maddelik acil ihtiyaç malzeme listesi oluşturuldu

Afet bölgesinde ihtiyaca yönelik ilk öncelikli konular barınma, temiz suya erişim, gıda ve gıda dışı destek malzemeleri olarak belirlendi. Türk Kızılayı, bölgeye gönderilecek ilk destek belirlenen ihtiyaç listeleri üzerinden olacağını belirtti.

Afet bölgesine, Türkiye’den gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri hazırlandığı belirtildi. THY kargo uçağı ile gönderilecek malzemelerin ilk olarak Makassar bölgesine ardından afet bölgesine sevk edilmesi planlanıyor.

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Afet bölgesinde hali hazırda var olan ekibe ek olarak 5 kişilik bir ekip daha gönderilecek.

Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı ekipleri bölgede hem hükümet yetkilileri ile hem de Endonezya Kızılhaçı ile yakın ilişki içerisinde hareket ediyor.

  • Kızılay, bölgeye Gönderilmesi Planlanan Malzemeler Listesini şöyle açıkladı:
  • 1. Tarpolin/Branda
  • 2. Battaniye
  • 3. Hijyen Kiti
  • 4. Bebek Kiti
  • 5. Solar Lamba

Endonezya felaketi yaşıyor
OYNAT 01:00
Endonezya felaketi yaşıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Bölgeden acı görüntüler geliyor.



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Tsunaminin bilançosu çok ağır

Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatı için onay verdi. Hala Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil.

Türk Kızılayı ekipleri ilk andan itibaren bölgeye intikal ederek ve yürütülen çalışmalara dahil oldu.

Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
FOTOĞRAF 20
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

YORUM YAP

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