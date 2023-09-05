Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadının yardımına Suudi Arabistan sınır muhafızları yetişti

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.
Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.