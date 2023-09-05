Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadının yardımına Suudi Arabistan sınır muhafızları yetişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısında tahıl koridoruyla ilgili umut veren açıklamalar yaptı. BM ile istişare ve önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.