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Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadının yardımına Suudi Arabistan sınır muhafızları yetişti

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı. Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

07:19 . 5/09/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.


Kureyni, çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiğini belirtti.

Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.


Kureyni, denizcinin kimliği ve başından yaralanma olayına ilişkin bilgi paylaşmadı.



#Cidde
#Kızıldeniz
#Suudi Arabistan
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