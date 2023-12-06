Kızıldeniz'deki saldırılar ABD'yi tedirgin etti: "Deniz Görev Gücü" kuruyor

Söz konusu görev gücü konusunda bir çerçevenin oluşturulduğunu ve detayların daha sonra açıklanacağını söyleyen Ryder, bunun 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini aktardı.