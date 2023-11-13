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Kızılhaç: Gazze insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu: Gazze'deki durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor. İnsanlar yardım etmemizi ve kendilerini güvenli bir yere götürmemiz için rica ediyorlar

10:24 - 13/11/2023 Pazartesi
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Gazze

Gazze

ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.


Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı


İnsanların gitmeleri istenen güney bölgesine ilişkin ise "Gazze'nin güney bölgesi, üzerlerindeki kıyafetler dışında hiçbir şey olmadan gelen çok sayıda insanın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımdan yoksundur ve alınan insani yardım miktarı da tamamen yetersizdir." bilgisine yer verildi.


ICRC açıklamasında, yerlerinde kalmak isteyen ya da ayrılmaya çalışanlar olsun, Gazze Şeridi'nde kuşatma altında olan sivillerin korunması ve hiçbir engel konulmaksızın düzenli bir şekilde insani yardımların girişinin zorunluluğu konusunda çağrıda bulundu.


Hastanelerin çevresinin insanlarla dolu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, saldırıların yapıldığı bu bölgelerde hasta, yaralı, çocuk, bebek ve sağlık ekipleri gibi hayati tehlikeye en çok maruz kalan grupların bulunduğuna dikkat çekildi.


ICRC'nin Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, açıklamasında, "İnsanlar gece gündüz ölümle karşı karşıya kalma korkusuyla evlerinin kapılarını açmaktan korktuklarını bizlere iletiyor.


Yardım etmemizi ve kendilerini güvenli bir yere götürmemiz için rica ediyorlar." vurgusu yaptı.



#Kızılhaç
#Gazze
#İsrail
34 dakika önce
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