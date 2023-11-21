Kızılhaç'tan Gazze Şeridi için çağrı: Felaket boyutundaki insani durum hafifletilmeli

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili insani konularda ilerleme sağlamak üzere Katar'a gittiği belirtildi.





Spoljaric'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Katarlı yetkilerle ayrı ayrı bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Çatışmada etkilenen tüm mağdurların acilen korunması ve Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani durumun hafifletilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Gazze'deki ICRC personelinin hayat kurtaran yardımlara ve cerrahi operasyonlara devam ettiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların boyutunu artırabilmek için sürdürülebilir ve güvenli insani erişim çağrısında bulunuldu.





"Rehinelerin derhal serbest bırakılması yönünde ısrarla çağrıda bulunuyoruz"





Açıklamada, "Rehinelerin derhal serbest bırakılması yönünde ısrarla çağrıda bulunuyoruz. ICRC ekiplerinin rehinelerin durumunu kontrol etmek, ilaç dağıtmak ve onların aileleriyle iletişim kurabilmesi için onları ziyaret etmesine izin verilmesi konusunda ısrar ediyoruz." ifadeleri yer aldı.





ICRC'nin rehineleri ziyaretlerini güvenli bir şekilde yapabilmesine olanak sağlayacak anlaşmalara varılması gerektiği belirtilen açıklamada, "ICRC rehinelerin tutulduğu yere zorla giremez ve onların yerlerini de bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, ICRC'nin rehinelerin serbest bırakılmasına imkan sağlayan müzakerelere katıldığı vurgulanırken, "Tarafsız bir insani aracı olarak ICRC personelinin daha önce iki kez yaptığı gibi, çatışmanın taraflarının gelecekte kabul edeceği herhangi bir tahliyeyi kolaylaştırmaya hazırız." denildi.



