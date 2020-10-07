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Dünya KKTC Başbakanı Ersin Tatardan kapalı Maraş açıklaması Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı
AVRUPA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın sahil bölümünün açılması yönünde aldıkları kararı, Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin bir başlangıcı olarak niteledi. Tatar, "Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın sahil bölümünün açılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği destekle bu kararı aldıklarını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Tarihi bir adım attık, 'Hayalet Şehir' insanlığın hizmetine sunuluyor" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak
DÜNYA
KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak

"Onurlu bir adım, aciz değiliz"

Alınan kararla tüm dünyaya aciz olmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Tatar, "Onurlu bir adım atıldı. Onurlu bir gelecek için kararlı şekilde yeni adımlar da atmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Tatar, "Alınan kararı farklı yönlere çekmeye çalışan muhalefetin tavrını doğru bulmuyoruz. Bizler bu adımı devlet ve milletimiz için attık. 46 yıldır kapalı olan bir yeri insanlığa açıyoruz" diye konuştu.

'Hayalet şehir' Kapalı Maraş yarın açılıyor: Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.
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Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makineleri görüntülendi.
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İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.
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'Hayalet şehir' Kapalı Maraş yarın açılıyor: Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı.

"Farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz"

Maraş'ın açılmasıyla birlikte bölgede yaşayan eski sakinlerin yerlerine döneceğine dikkat çeken Tatar, "Bizler kimsenin malını mülkünü gasp etmiyoruz. Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz. Bölgede altyapı çalışmaları başladı. İlk önce hızlı şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

"İtilip kalkılma yok artık"

"Bir kere artık yeni bir gelecek başladı" diyen Tatar, Rum yönetiminin Maraş kararına verdiği tepkiyi doğru bulmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Nikos Anastasiadis yönetimi adada bir anlaşma konusunda önlerine gelen birçok fırsatı tepmiştir. Bizler de diyaloğa önem veriyoruz. Elbette diyalog kuracağız ama 46 yıl insanlığa yakışmayan bir şehri açmamız konusunda olumsuz tepki veremezler.Bundan sonra yapılacak diyaloglarda artık yeni alternatif seçenekler olacak.50 yıldır görüşüp bir sonuç alınmayan federasyon tek seçenek değildir bizim için. Egemen, eşitlik çerçevesinde görüşeceğiz. Artık Rumlar tarafından itilip kalkılma geride kaldı."

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