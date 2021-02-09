Dünya KKTC Başbakanı Sanerden Miçotakise tepki Yunanistan ve Rum kesimi anlaşmak istemiyor
AVRUPA

KKTC Başbakanı Saner'den Miçotakis'e tepki: Yunanistan ve Rum kesimi anlaşmak istemiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, "Stratejik dış politika hedefimiz adadaki ‘Türk işgalini’ sona erdirmek" sözlerine KKTC Başbakanı Ersan Saner tepki gösterdi. Yunanistan ve Rum kesiminin Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde olmadığını ifade eden Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan Rum tarafıdır. Türkiye, Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Ersan Saner
Ersan Saner

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayalleri Türkiye'nin Kıbrıs adası ile bağlantısını kesmek

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır" ifadelerini kullandı.

Bir işgalci varsa o da Rum tarafıdır

Başbakan Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan ve ortak olduğumuz devlete tek başına sahip çıkan Rum tarafıdır. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunan olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünü olduğu kadar Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

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