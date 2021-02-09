KKTC Başbakanı Saner'den Miçotakis'e tepki: Yunanistan ve Rum kesimi anlaşmak istemiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayalleri Türkiye'nin Kıbrıs adası ile bağlantısını kesmek

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır" ifadelerini kullandı.

Bir işgalci varsa o da Rum tarafıdır

Başbakan Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan ve ortak olduğumuz devlete tek başına sahip çıkan Rum tarafıdır. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunan olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünü olduğu kadar Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

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