KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı KKTC Acil Durum Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak. Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı. Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor. KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. BiP'te paylaş

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'BİR ŞAHASER'

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

DÜNYA KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak

GÜNDEM Maraş 46 yıl sonra açıldı

DÜNYA KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı