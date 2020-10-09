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Dünya KKTC Başbakanı Tatar Böyle Türkiyeye can kurban
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'da yapımı başlanan Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" dedi. Yapımı son aşamaya gelen hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
KKTC Acil Durum Hastanesi.
KKTC Acil Durum Hastanesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı KKTC Acil Durum Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak. Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti.

  • Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.

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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

'BİR ŞAHASER'

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

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