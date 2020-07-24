KKTC Başbakanı Tatar: NAVTEX haklı bir adım Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası yakınında başlattığı çalışmaların ardından Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in haklı bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs'ta güvenli bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Tatar, "Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 17:07 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 17:11 DHA