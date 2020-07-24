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Dünya KKTC Başbakanı Tatar NAVTEX haklı bir adım Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar: NAVTEX haklı bir adım Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası yakınında başlattığı çalışmaların ardından Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in haklı bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs'ta güvenli bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Tatar, "Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.
​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.

Ersin Tatar, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in haklı bir adım olduğunu söyleyen Tatar, “Türkiye, sadece bölgenin değil dünyanın lider ülkelerinden birisidir" dedi.
Tatar şöyle devam etti:

  • "Rum-Yunan ikilisinin zaman zaman yaptıkları şımarıklıklara biz alışmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin KKTC ve son dönemde Libya ile yaptığı anlaşmadan dolayı Doğu Akdeniz'deki ezber bozulmuştur. Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre düzenlediği haritaların artık bir geçerliliği yoktur. Bizim haritalarımız daha fazla geçerlidir. Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz."

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