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Dünya KKTC Başbakanı Tatar Tuzla Camisine Bizans bayrağı asılması asla kabul edilemez
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar: Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asılması asla kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Başbakan Tatar, Rum yönetimine çağrıda bulunarak, derhal artan İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymalarını istedi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar açıklamasında, "Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak ve gereken önlemleri almaktır. Bu çağda hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması ve başvuranlara göz yumulmasını asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim olmaya ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.

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