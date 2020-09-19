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Dünya KKTC Başbakanı Tatardan sert tepki Birileri memnun olsun diye Türkiyeye saldırıyor
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Birileri memnun olsun diye Türkiye'ye saldırıyor

KKTC Başbakanı Tatar'dan sert tepki: Birileri memnun olsun diye Türkiye'ye saldırıyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, federal çözüm önerilerine sert tepki gösterdi. Böylesi bir dönemde halkı bu risklere kimsenin sokmaya hakkı olmadığını dile getiren Tatar, maceraya sürüklenmek istemediklerini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak yerine "birileri memnun olsun" diye Türkiye'ye saldırdığını da belirten Tatar, Türkiye ile bu yolu yürümekten dolayı gurur duyduklarını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs meselesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görüşme sürecini başlatma niyetini dile getirmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Tatar, şöyle konuştu:

"Crans-Montana'da fırsat kaçtı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da 2017 yılındaki o görüşmelerin ardından federasyonun artık bittiğini söyledi ve 'Bu bizim neslin son denemesiydi.' dedi ama sonradan çark etti."

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RUMLAR SİYASİ EŞİTLİK İSTEMİYOR

Tatar, önemli olanın, ulusal çıkarlar ve Kıbrıs Türk halkının beklentisi olduğuna dikkati çekerek Rumların siyasi eşitlik temelinde anlaşma istemediğini halkın gayet iyi bildiğini vurguladı.

Egemen eşitlik temelinde, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünde bir anlaşma mücadelesi vermek gerektiğini belirten Tatar, "Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz. Böylesi dönemde bu halkı bu risklere kimse sokamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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AKINCI BİRİLERİ MEMNUN OLSUN DİYE TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak yerine "birileri memnun olsun" diye Türkiye'ye saldırdığını belirten Tatar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin, bölgesel güç olma yolundaki diplomatik ve stratejik adımlarının yanında olduklarını, Türkiye ile bu yolu yürümekten dolayı gurur duyduklarını vurguladı.

"Sadece federal çözüm değil alternatifleri de masaya getiririz"

Seçilmesi halinde Kıbrıs meselesinde izleyeceği yolun sorulması üzerine Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta barış 1974'te gelmiştir. Anlaşma için biz de masadan kaçmayız ama müzakereye oturunca zemini, takvimini de açık açık sorarız, netleştiririz. Bir süreç başlarsa sadece federal çözüm değil alternatifleri de masaya getiririz. Yan yana egemen eşitlik temelinde bir çözümü zorlayacağız. Şunu söylemeliyim ki artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır."

Tatar, kapalı Maraş'la ilgili soruya ise, "Maraş'ın, insan hakları açısından açılması lazım. Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle Türk yönetiminde açılmasını istiyoruz. İnsan hakları açısından Rumlar da Türkler de üçüncü ülkelerden insanlar da oraya gelebilmelidir." yanıtını verdi.

PKK'nın katliam yapmak için hazırladığı bomba yüklü araç imha edildi
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Suriye'nin Afrin bölgesinde bir araçta, cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu tespit edilen 75 kilogram patlayıcı bulundu.
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Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü, siyah renkli bir aracın PKKPYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde hazırlanan bomba yüklü aracın, Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik bombalı eylemde kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderildiği bilgisine ulaştı.
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Yapılan çalışmalarla aracın, Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'ye bağlı Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri, dün saat 16.00 sıralarında aracı terk edilmiş halde ele geçirildi.
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Yapılan incelemede, aracın koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi. İçerisinde 2 cep telefonu düzeneğine bağlı patlayıcı bulunan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.
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PKK'nın katliam yapmak için hazırladığı bomba yüklü araç imha edildi
Afrin'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram bomba yüklü araç ele geçirildi. Zeytin Dalı Harekat bölgesine gönderilen bomba yüklü aracın güvenlik güçlerince ele geçirilip, imha edildiği açıklandı.


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