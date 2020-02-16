Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Kapalı Maraş toplantısı birçok açıdan yanlış
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı birçok açıdan yanlış

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün kapalı Maraş'la ilgili yapılan toplantı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Akıncı "Bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır. Kapalı Maraş konusu ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan, çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kapalı Maraş'ta yapılan "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantının, hedefleri, katılım kapsamı ve zamanlama açısından yanlış olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook üzerinden bugün kapalı Maraş'ta yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maronit'e öncelik

Akıncı, 18 Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanlığında meclisteki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının katılımıyla bir toplantı yapıldığını ve burada ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Maronit açılımı

Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığında tüm tarafların bir araya gelerek, ele alınması üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

Maronit açılımında gelişme gözlemlenmedi

  • "Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarının başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı. Sonra 4'lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığının devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi."

Cumhurbaşkanlığı habersiz açılım yaptı

Maraş konusunda ise bir sonraki hükümetin Cumhurbaşkanlığından habersiz açılım yapmaya karar verdiğini vurgulayan Akıncı, hükümetin önceleri "yalnız envanter çalışması yapacağız" dediğini, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiğini aktardı.

Akıncı, hükümetin bazen "burası tamamen Evkaf'a aittir", bazen de Rumları kastederek "eski sahiplerine vereceğiz" dediğini kaydetti.

Çok hatalı olmuştur

  • Akıncı, Kapalı Maraş'ın böyle atıl kalmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
  • "Ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan, çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır."
  • Kıbrıs Maronitleri, Ortaçağ'da Lübnan'dan dini ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, bugün de varlıklarını devam ettiren bir topluluk olarak biliniyor.
  • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs'ta yaklaşık 5 bin civarı Maronit yaşıyor.

Fuat Oktay: Maraş KKTC'nin kendi toprağıdır
GÜNDEM
Fuat Oktay: Maraş KKTC'nin kendi toprağıdır
Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği çok açıktır.
Teröristi saklayan HDPli vekile soruşturma

Teröristi saklayan
HDP'li vekile soruşturma

Yardım ettiği terörist kıskıvrak yakalanmıştı.
Obüs ve tanklar sınırda

Obüs ve tanklar sınırda

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.
Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe ağır yaralı

Akaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
İdlib için kritik tarih

İdlib için kritik tarih

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimini uyardı.
Kıbrıs'a müjde

Kıbrıs'a müjde

​KKTC'ye 500 yataklı bir hastane yapılacak.

AK Parti üyelerine <br>telefon sürprizi

AK Parti üyelerine
telefon sürprizi

Erdoğan, canlı yayında 39 ilçeden parti üyelerini aradı.
Milletimiz<br> meydanlara dökülür

Milletimiz
meydanlara dökülür

​Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt.
S-400'ü etkilemez

S-400'ü etkilemez

​Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama.
Müzakereler<br>yeniden başlayacak

Müzakereler
yeniden başlayacak

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü.
İnşallah şampiyon olacağız

İnşallah şampiyon olacağız

​Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak kulübü ziyaret etti.
MİT kumpasında<br> şok detaylar

MİT kumpasında
şok detaylar

Savcı tespit etti parça parça birleştirilmiş.
Şarbon paniği

Şarbon paniği

Bursa'daki mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı.
Korona karantinasının en küçüğü

Korona karantinasının en küçüğü

​Testler negatif çıkınca günler sonra annesine kavuştu.
FETÖ'cülerin katalog rezilliği

FETÖ'cülerin katalog rezilliği

​Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler.
Tatilci kuyruğu

Tatilci kuyruğu

​Zirveyi göremeden geri döndüler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.