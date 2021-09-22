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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda vermiş olduğu mesajlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, 76. BM Genel Kurulu'nun ilk gününde BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusuna değinerek önemli açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı, sürdürülebilir çözümün ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkün olacağını belirttiğini hatırlatan Tatar, BM'nin eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin BM'ye hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramamasının adil olmadığını ifade ettiğini de anımsattı.

Tatar, Erdoğan'ın, çözüm için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu desteklediğini açıklamasına da değindi.

Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü'nün görüşlerine ve yeni politikasına (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) güçlü destek veren bu konuşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1963'ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakıldığını hatırlattı.

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"Anastasiadis, hiç şüphesiz yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacaktır"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın iki eşit sahibinden biri ve Kıbrıs sorununa taraf olan iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklediğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

"BM Genel Kurulu'nda konuşacak olan Rum lider Anastasiadis, hiç şüphesiz yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacaktır. Basına düşen haberlerden de bunu görüp anlamak mümkündür. Hak ve adalet bize de aynı platformda yani BM Genel Kurulu'nda ve BM'nin diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün Rusya Federasyonu’nun BM nezdinde Daimi Temsilciliği İle yapılan görüşmede tutum ve pozisyonumuz kendilerine anlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde yapacağımız temaslarda da görüş ve düşüncelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."

Tatar’dan 6 öneri: Eşit statü ve eşit egemenlik
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Tatar’dan 6 öneri: Eşit statü ve eşit egemenlik

"Beklentimiz 1963-64'ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesi"

Kıbrıs'ta, kendi haklarından fazlasını istemediklerini vurgulayan Tatar, Erdoğan'ın da değindiği gibi, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebine uluslararası toplumun, açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs'ta 1963-64'ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Tatar, "Sayın Erdoğan'ın değindiği bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bağlamında, başta Türk-Yunan dengesi olmak üzere, bölgedeki dengelerin korunması bu bölgede en uzun sahili bulunan Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur
FOTOĞRAF 13
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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 740'ıncı kez düzenlenen programla anıldı.
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Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde başlayan programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ile köye gelen binlerce kişi katıldı.
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Duaların ardından türbenin anı defterine Tatar Hayme Ana'mızın huzurunda bulunmaktan büyük bir huzur duymaktayım. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin anne ve nineleri, Osmanlı'nın da Kıbrıs Türkü'nün de ecdadı, aynı soydan gelen Kıbrıs Türkü adına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunar, büyük milletimizin bekası ve geleceği için geçmişimizi anmak, soyumuzun önemi ve mücadelemizin bilinci ile Hayme Ana'mızın başarıları, bir kadın olarak yaptıklarının ölümsüzleştirilmesi çok anlamlı. Mekanı cennet olsun yazdı.
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Tatar ve beraberindekiler daha sonra programın yapılacağı alana geçti. Buradaki halkı selamlayıp, stantları ve kıl çadırları gezen Tatar, vatandaşlardan 'Mağusa Limanı' türküsünü dinledi.
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Tatar programda, törene katılan binlerce kişiye seslenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet anlayışının ve siyasetinin yerleştirilmesi için bir mücadele verdiğini söyledi.
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Seçilmesinden önce 50 yıldır bir federasyon kurulması temelinde bir anlaşma müzakerelerinin yürütüldüğünü belirten Tatar Çünkü yıllardır, benim cumhurbaşkanı seçilmemden önce, 50 senedir federasyon temelinde bir anlaşma için yapılan o sürekli müzakerede oynanan oyunun ne olduğu ortaya çıkmıştır.
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Oda federasyon çatısı altında çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde olacak olan Kıbrıs federal cumhuriyetindeki Kıbrıs Türkleri ile Anadolu'nun, Türkiye'nin bağlarının kopartılması ve dolayısıyla bin yıllık tarihimizde verdiğimiz mücadelenin Doğu Akdeniz boyutuyla bizlerin arasının kopartılmasıyla Türkiye'mizin, Türk ulusunun da Doğu Akdeniz'deki hakları, çıkarları ve dolayısıyla tüm Akdeniz'e hakimiyetinin bir bakıma anlamsızlaştırılması. Böyle bir oyuna gelmeyeceğimizin, artık doğru siyaset, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceği.
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Dolayısıyla bugün, bu anlamlı törende Hayme Ana’mızı anarken geçmişimize baktığımızda büyük ulusumuzun mücadelesinde verilen gerçekten yürekli çabalara ve millet olarak geleceğimiz için bu coğrafyada refahımız için, gelecek nesillerin bekası için büyük milletin geleceği için hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek ve çağın gerekleri neyse Kıbrıs’ta şu anda İHA’larla, SİHA’larla Doğu Akdeniz’de hakimiyet ve dolayısıyla KKTC egemenlik temelinde varlığını devam ettirmesi, büyük milletin arzusu ve temennisi, sizlerle bugün Kütahya’da bölgesinde Domaniç’te buluşmanın büyük bir huzurunu yaşıyorum dedi.
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Kıbrıs Türk insanının Türkiye'ye olan bağlılığının, tarihin verdiği bir sorumluluk olduğunu anlatan Tatar, şöyle devam etti:
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesi, 1071'deki Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun bir Türk yurdu olarak tescillenmesinde önemli bir yeri var. Kurtuluş kutlu olsun. İnşallah gelecek yıllarda 100'üncü yıl dönümünde sizlerle beraber olmak ve büyük milletin başarılarını kutlamak ve ona göre mesajları vermek gönlümden geçendir, temennimdir.
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Sizlere olan bağlılığımız, Kıbrıs Türk insanının Türkiye'ye olan bağlılığı, hürmeti ve dolayısıyla gelecekte de beraber olabilmek ve tarihimizi yazabilmek, büyük milletin evlatları, neferleri olarak bu mücadeleyi taçlandırmak bizim görevimizdir, bize tarihin verdiği sorumluluktur.
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Konuşmaların ardından mehter takımı, atlı sporcular ve halk oyunları gösteri yaptı, temsili olarak göç yürüyüşü düzenlendi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bu yıl 740'ıncı kez düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sizlere olan bağlılığımız, Kıbrıs Türk insanının Türkiye'ye olan bağlılığı, hürmeti ve dolayısıyla gelecekte de beraber olabilmek ve tarihimizi yazabilmek, büyük milletin evlatları, neferleri olarak bu mücadeleyi taçlandırmak bizim görevimizdir, bize tarihin verdiği sorumluluktur” dedi.


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