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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya baksın
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya baksın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 'eşit ve egemen iki devlet' önerisi için "Yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı" ifadesini kullanmasına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar cevap verdi. Tatar, "Anastasiadis'e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir. Bizler, Kıbrıs'ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız" dedi.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya baksın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in paskalya mesajında ileri sürdüğü iddialara yazılı yanıt verdi.

"Dini bir mesajda bile kin kusuyor"

Rum tarafının yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını söyleyen Tatar, bunun son örneğinin de katliamdan sabıkalı Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yayımladığı paskalya mesajında gördüklerini, Anastasiadis'in dini bir mesajda bile öfke ve kin kusmasının değerlendirilmesi gereken bir diğer konu olduğuna vurgu yaptı.

"Kıbrıs Türk halkı egemen KKTC'nin vatandaşlarıdır"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Anastasiadis, söz konusu mesajında Kıbrıs Türk halkına 'vatandaşlarım' diyerek seslenirken, çağdışı ve hakimiyetçi zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermiş ve 'vatandaşlarımız' diyerek halkımıza hakaret etme küstahlığını göstermiştir. Dünya ve Anastasiadis şunu bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafının azınlığı ve vatandaşları değil, özgür ve egemen KKTC'nin vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı"

  • Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: "Anastasiadis, Cenevre'de sunduğum eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerimi 'yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı' olarak değerlendirirken, Anastasiadis'e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir.

"Osmanlı'nın torunları olmaktan gurur duyarız"

Bizler, Kıbrıs'ın 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız. Müzakere masasına getirdiğim eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı önerim ise Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun iradesi olup, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından da desteklenmektedir."

"Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı kırmızı çizgimizdir"

Tatar, "Anastasiadis hala daha gerçekleşmeyecek boş bir hayal peşinde koşmaktadır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı kırmızı çizgimizdir ve bunlardan vazgeçmemiz asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis

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