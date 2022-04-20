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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

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Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Başbakan Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat Tatar yanıt vermemişti.

Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti.

Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

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