KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti

İngiliz polisi PKK sempatizanı göstericiyi yere yatırarak gözaltına aldı

İngiliz polisi, TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonunu protesto etmek için bebek katili Öcalan ve PKK paçavraları açan gruptaki bir kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı.