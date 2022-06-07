Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye ile imzalanan protokol Rum tarafını çok rahatsız etti
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile imzalanan protokol Rum tarafını çok rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'ın 'Ada'nın tek sahibi edasıyla yaptığı' açıklamalara sert sözlerle yüklendi. KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolün 'Rum kesimini çok rahatsız ettiğini' söyleyen Tatar, "KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiçbir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile imzalanan protokol Rum tarafını çok rahatsız etti
Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in haddini aşan ve kontrolsüz beyanlarının, sadece Kıbrıs Türk halkına hakaret etmekle kalmayarak kendi kendini itibarsızlaştıran bir hale dönüştüğünü kaydetti.

"ADA'NIN TEK SAHİBİ EDASIYLA KONUŞUYOR"

Anastasiadis'in, Ada'nın tek sahibi edasıyla KKTC'nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde görmekte olduğunu belirten Tatar, Rum liderin, oluşturduğu bu sanal kurgunun, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşündüğünü vurguladı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963'ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışılmaktadır. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir. Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük önemi haizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Terör örgütleriyle iş birliği yapmayın
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Tatar: Terör örgütleriyle iş birliği yapmayın

"PROTOKOL RUM TARAFINI ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis'i çok rahatsız ettiği görülmektedir. Rum liderin tercihi, Kıbrıs Türk halkının ekonomik zorluğunun artması, özellikle en önemli sektörlerimizden biri olan turizmin bundan kötü etkilenmesi ve böylelikle kendilerine, yani Rum tarafına muhtaç duruma düşmemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEK YÜZLERİ HER GEÇEN GÜN NETLEŞİYOR"

KKTC hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkış için canla başla elinden geleni yapmaya çalıştığına vurgu yapan Tatar, bundan rahatsızlık duyarak yapılan çalışmaları bambaşka boyutlara çekme suretiyle propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışmanın, gerçek Rum zihniyetinin yeni bir yansıması olduğunun altını çizdi.

Tatar, yakın zamanda seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzünün her geçen gün daha da netleşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Uluslararası topluma da bu noktada şu çağrıyı yapmak isteriz: Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin Kıbrıs Adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Üstel'e verdi
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Üstel'e verdi

KKTC'de Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
DÜNYA
KKTC'de Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Sel baskınına dikkat

Sel baskınına dikkat

Meteoroloji üç bölgeyi uyardı.
Appledan yeni zam kararı

Apple'dan yeni zam kararı

Etkinlik sonrası tüm ürünlerin fiyatı arttı.
Meksika Devlet Başkanı ABDnin Amerika Zirvesine katılmayacak: Kimse dışlanmamalıydı

​Bakan Bilgin 'Dosya önümüzde' diyerek açıkladı.

Arda Turan'a <br>iki teklif var

Arda Turan'a
iki teklif var

G.Saray ​Kaptanı Arda Turan karar aşamasında.

Maçlarını izletiyor

Maçlarını izletiyor

​İstediği futbolcu için milli maça scout gönderdi.

​Bakan Bilgin: Temmuz ve aralıkta yeni müjdelerimiz olacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı.
'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

Teknik direktör ​Stefan Kuntz'tan dikkat çeken milli takım eleştirisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm memurlara müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.