Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan 2nci Cumhurbaşkanı Talata sert tepki Sen neden başaramadın?
AVRUPA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan 2’nci Cumhurbaşkanı Talat’a sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan 2’nci Cumhurbaşkanı Talat’a sert tepki: Sen neden başaramadın?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın “Türkiye, Tatar’ın ’federasyon’ söylemlerini kendisine yutturacaktır” şeklindeki ifadelerine yönelik, “Türkiye’ye yönelik ağır ve kabul edilemez bir ithamdır. Madem ki Rum tarafı ile federal çözüm mümkündü, Sayın Talat 2005-2010 yılları arasındaki 5 yıllık görev süresi içinde neden başaramadı?" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC’nin 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın “Türkiye, Tatar’ın ’federasyon’ söylemlerini kendisine yutturacaktır” şeklindeki ifadeleri tepki topladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Ali Talat’ın ifadelerinin eski bir Cumhurbaşkanı’na yakışan bir üslup olmadığını belirtti.

Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran mesaj: Kıbrıs’ı Rumların eline bırakmadık
GÜNDEM
Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran mesaj: Kıbrıs’ı Rumların eline bırakmadık

Ersin Tatar, “Madem ki Rum tarafı ile federal çözüm mümkündü, Sayın Talat 2005-2010 yılları arasındaki 5 yıllık görev süresi içinde neden başaramadı? Şu anda gerçek olan Kıbrıs’ta 2 ayrı devletin varlığıdır. Ben de halkımdan 18 Ekim’de aldığım yetki doğrultusunda egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayı savunuyorum. Türkiye de bu noktadadır. Sayın Talat’ın bunu anlamayıp, bana ve Türkiye’ye çirkin ithamlarda bulunmasını, halkımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümet kurma görevini Saner’e verdi
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümet kurma görevini Saner’e verdi

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kimse ile gereksiz polemiklere girme niyetinde değilim ancak halkımızı rahatsız eden, devletimize zarar verecek haksız, gerçek dışı iddialar karşısında da suskun kalmayacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı seçilerek görev yapmış bir kişi olan Sayın Mehmet Ali Talat’ın bir televizyon programında, Türkiye’nin günü birlik siyaset izlediğini belirterek, ‘Türkiye, iş uluslararası çıkarlarına gelince, Kıbrıs sorununda esneklik göstermesi gerekecek ve Tatar’ın federasyon söylemlerini kendisine yalatıp yutturacaktır’ demesi bir eski Cumhurbaşkanı’na yakışan üslup değildir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta artık iki devletli çözüm masaya gelmelidir
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta artık iki devletli çözüm masaya gelmelidir

Kendisine cevap vermeyeceğim

  • Ben Sayın Talat’a kendi üslubu ile yanıt vermeyeceğim ancak şu unsurların altını çizmekte yarar görüyorum; Kıbrıs konusundaki federasyon görüşmeleri 2017 yılı Temmuz ayında Sayın Akıncı ile Rum lider Anastasadis gibi iki ateşli federasyon savunucusu döneminde Sayın Akıncı’nın ifadesi ile Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden çökmüştür. Sayın Akıncı bu çöküşün ardından yaptığı açıklamada, ‘bu bizim neslin son federasyon denemesi idi, başaramadık’ demişti. 2017 -2020 yılları arasındaki üç yılda da taraflar federal çözüm yolunda bir milimetre bile ileri gidememiş, masaya oturamamıştı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doğanay’ı kabul etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doğanay’ı kabul etti

Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız

“Ben, ve Ulusal Birlik Partisi yıllardır Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet ve iki ayrı halk olduğunu vurgulamakta, bir anlaşmaya varılacaksa gerçeklerden hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmekteyiz” diyen Tatar, açıklamasında “Halkımız da bizi bu görüşlerimizle bilmekte, tanımakta ve takdirlerini ortaya koymaktadır. Son seçimlere girilirken de böyle oldu ve UBP ile ben, egemen eşitliğe dayalı 2 devletli biz çözüm istediğimizi, kapalı Maraş’ı açmaya devam edeceğimizi, hidrokarbon kaynakları konusundaki haklarımızdan asla geri adım atmayacağımızı vurguladık. Halkımız takdir etti, 18 Ekim’de Cumhurbaşkanı seçildim ve gayet doğal olarak seçim sürecinde ne söylemişsem onları Birleşmiş Milletler yetkililerine, Rum liderine, yabancı diplomatlara ifade ettim. Ne yapmalıydım yani? İki yüzlü davranarak seçim döneminde söylediklerimi bir yana bırakarak 40 yıldır denenen ama başarılamayan federasyonu kalınan yerden görüşmeye devam edeceğim mi demeliydim? Öyle yapmadım, yapmayacağım” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'i kutladı
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'i kutladı

Türkiye’ye yönelik ağır ve kabul edilemez bir ithamdır

Tatar açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi ile etraflıca istişare ettik ve yaşanan gelişmeler ışığında, egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün savunulmasının artık bir gereksinim olduğu, Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin çıkarlarının bunu gerektirdiği noktasında hem fikir olduk. Dolayısı ile hal böyleyken Türkiye’nin beni yarı yolda bırakacağını iddia etmek gerçekçi olmadığı gibi Türkiye’ye yönelik ağır ve kabul edilemez bir ithamdır. Türkiye, bu güne kadar çıktığı varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesinde bedeli ne olursa olsun Kıbrıs Türk Halkı’nı yalnız bırakmadığını, bırakmayacağını ispatlamıştır. Bugün kendi devletimizde özgürce yaşıyorsak bu Türkiye’nin Sayın Talat’ın o çok önemsediği BM kararlarına rağmen bizi savunmaya devam etmesi sayesindedir. Sayın Talat hala bunu anlamadıysa benim kendisi için yapacak bir şeyim olamaz. Bu arada Sayın Talat’a şunu da sormak durumundayım; ’Madem ki Rum tarafı ile federal çözüm mümkündü Sayın Talat, siz 2005-2010 yılları arasındaki 5 yıllık görev süreniz içinde hem de Sayın Hristofyas gibi bir yoldaşınız ve Sayın Anastasiadis gibi Annan Planı’nın öngördüğü bir federasyona evet diyen Rum liderleri ile görüşmenize rağmen neden başaramadınız?’ Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum; Şu anda gerçek olan Kıbrıs’ta 2 ayrı devletin varlığıdır. Ben de halkımdan 18 Ekim’de aldığım yetki doğrultusunda egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayı savunuyorum. Türkiye de bu noktadadır. Sayın Talat’ın bunu anlamayıp, bana ve Türkiye’ye çirkin ithamlarda bulunmasını, halkımızın takdirine bırakıyorum”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doğanay’ı kabul etti
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doğanay’ı kabul etti
Abone Ol Google News
Kahramanmaraşta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.
Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

​Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler.

Bakan Koca, koronavirüs aşı çalışmalarının detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.