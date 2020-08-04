KKTC, Fransa'nın Güney Kıbrıs adımına tepki gösterdi: Ne işi var?

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla ve Kıbrıs'taki garantör statüsü sorumluluğuyla bölge ülkelerinin attığı tek taraflı haksız adımlara karşı aldığı önlemler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin endişesine yol açıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Türkiye'nin varlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in ardından Fransa'dan yardım talep etti. Fransa ise, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC karşıtı ittifaklara dahil oldu. Rum medyasının haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Fransa’ya son ziyaretinde bazı güvencelerin verdiğini aktardı.

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RUM KESİMİ FRANSA'YA SIĞINDI

Rum yönetiminin, Fransa'nın Kıbrıs'a yönelmesine olumlu baktığı belirtilen haberlerde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gelecek saldırılara karşı Rumları koruyacağı savunuldu. Rum medyasının haberine göre, Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakların ise Baf’taki Andreas Papandreu Üssü’nü kullanacağı kaydedildi.

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KKTC'DEN SERT TEPKİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Fransa'nın tutumunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Rum yönetiminin Fransa ile anlaşma yapmaya hakkı olmadığını ifade eden Tatar, "Kimse Doğu Akdeniz'de gerilime oynamasın. Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var?" diye sordu

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