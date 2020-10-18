KKTC halkı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanıyor.

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak.

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11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

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SONUÇLARIN 20.00'DA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

YSK'nin seçimin sonucunu bu akşam 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

Seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

PARTİLER HANGİ ADAYI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı adayları Tatar ile Akıncı, hafta içi KKTC'deki siyasi partileri ziyaret ederek, ikinci tur öncesi vizyonlarını açıkladı ve destek istedi.

Seçimin ilk turunda aday çıkaran ya da bir adayı destekleyen bazı siyasi partiler, Tatar-Akıncı yarışında kimin tarafında olacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, seçimin ikinci turunda Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

CTP'de 13 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak açıklandı.

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CTP seçimin ilk turunda CTP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ı desteklemiş, Erhürman oyların yüzde 21,71'ini almıştı.

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HP SEÇMENİNİ SERBEST BIRAKTI

Halkın Partisi (HP), seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

14 Ekim'de Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

HP, seçimin ilk turunda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay'ı desteklemiş ve Özersay yüzde 5,74 oy almıştı.

Demokrat Parti (DP), ikinci turda, Tatar'ı destekleme kararı aldı.

DP Parti Meclisi'nin 14 Ekim'deki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi.

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan Bağımsız Aday Serdar Denktaş'ı desteklemiş ve Denktaş, yüzde 4,17 oy almıştı.

Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 14 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısından da Tatar'a destek kararı çıktı.

YDP ilk turda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Aday Erhan Arıklı'yı desteklemiş ve Arıklı yüzde 5,41 oy almıştı.

EN DÜŞÜK KATILIM YAŞANDI

Geçen hafta yapılan ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi" olarak geçmişti.

Katılımın yüzde 58,29'da kaldığı birinci tur, aynı zamanda "en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi" oldu.

Öte yandan, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında da "hayır" çıktı.

Sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

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OYNAT 00:18 KKTC'ye girmeye kalkan Rumlara Mehter Marşı dinletildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ikinci tura kalmasıyla sınır kapılarında Mustafa Akıncı'ya destek eylemleri düzenleyen Rumlar, Derinya sınır kapısında provokasyona imza attı. Türkler provokatörlere Mehter Marşı açarak karşılık verdi. BiP'te paylaş

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