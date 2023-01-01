KKTC İslam İşbirliği Teşkilatında kendi adıyla yer almak istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adıyla yer almak istediklerini bildirdi.





KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York'ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.





BM Genel Merkezi'ndeki görüşmede, İİT tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Mohammed A. Aldobeay, Siyasi İşler Genel Müdürü Mohamed Salah Tekaya ve Asya İşlerinden Sorumlu Müdür Ahmed Sareer ve KKTC'den ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, New York Temsilcisi Mehmet Dana, Danışman Osman Ertuğ ve Birinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu hazır bulundu.





Tatar, görüşmede, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatına anayasal ismi ile gözlemci üye olarak kabul edildiğini ancak İİT'de Annan Planı'nda geçtiği şekliyle "Kıbrıs Türk Devleti" adı altında temsil edildiğini hatırlattı.





Ersin Tatar, Genel Sekreter Taha'ya, KKTC'nin İİT'de de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adıyla yer almak istediklerini söyledi.





Kıbrıs sorununda gelinen son durum ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatan Tatar, Kıbrıs'ta yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerinin kendi kendini yönetme hakkı olduğunu ve İslam dünyasının somut desteğini beklediklerini aktardı.





Tatar, İİT ve İİT üye devletleri ile karşılıklı olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif alanlarda fayda sağlayacak projeleri hayata geçirebileceklerini kaydetti.





İslam Oyunları'na Kıbrıs Türk sporcularının da katılmasını arzu ettiklerini belirten Tatar, Avrupa'da artmaya başlayan İslamofobi'den endişe duyduklarını, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını da en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.





Tatar, KKTC'de yer alan yüksek öğrenim kurumlarında İİT üye ülkelerinden daha fazla öğrenci görmek istediklerini ve üye ülkelerden gelecek turistleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını da dile getirdi.





Kıbrıs Adası'nın İslam dini açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Tatar, Genel Sekreter Taha'yı KKTC'ye davet etti.







