Dünya KKTC Sağlık Bakanı Alman turistte koronavirüs tespit edildi
AVRUPA

KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Kroonavirüs KKTC'ye de sıçradı.
Kroonavirüs KKTC'ye de sıçradı.

Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

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