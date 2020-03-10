Dünya Koronavirüs KKTCye sıçradı
AVRUPA

Koronavirüs KKTC'ye sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Kroonavirüs KKTC'ye de sıçradı.
Kroonavirüs KKTC'ye de sıçradı.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid 19)
salgınının görüldüğü ülkelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Almanya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen 65 yaşındaki bir turistte koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

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30 turist karantinada

  • Sağlık Bakanı Ali Pilli Bakan Pilli, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti. Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi.

Okullar tatil eidldi

Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan

KKTC’de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı.

  • KKTC Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde koronavirüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

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