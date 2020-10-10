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KKTC tarihi seçim: Halk yarın sandık başına gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçimde yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanılacak. 11 adayın yarışacağı seçim, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi" olarak geçecek. Oy verme işlemi sabah 08.00'de başlayacak ve 18.00'de bitecek olan seçimin sonuçlarının akşam 22.00 sularında açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
KKTC halkı yarın sandık başına gidiyor.
KKTC halkı yarın sandık başına gidiyor.

Normal şartlarda 26 Nisan'da yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi yarın yapılacak.Kıbrıs Türk halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek üzere, 1974'ten sonra 10'uncu kez sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için da halk oylaması yapılacak.

198 bin seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylaması için oy verme işlemi sabah 08.00'de başlayacak ve saat 18.00'de bitecek. Sonuçların aynı gün saat 22.00'ye kadar açıklanması bekleniyor.

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KKTC'de seçim sistemi

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Ülkede 18 yaşını bitirmiş her KKTC vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip. Seçilme yaşı ise milletvekilliği için 25, cumhurbaşkanlığı için 35 olarak belirlenmiş durumda. Anayasa'nın 99'uncu maddesine göre, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adayın kazanabilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor.

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  • Adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yineleniyor ve ikinci turda en çok oy alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

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En çok adayın yarıştığı seçim

Çekişmeli geçmesi beklenen seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışacak.

  • Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisinin adayı olarak yarışa katılacak. Yarınki seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

Sadece 3 adayın yarıştığı 1990 cumhurbaşkanlığı seçimleri ise en az adaylı seçim olarak tarihe geçmişti.

En çok kazanan isim Rauf Denktaş

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkı tarafından 6 kez getirildiği cumhurbaşkanlığı makamına en fazla seçilen kişi unvanını taşıyor. Kıbrıs Türk halkı, 13 Şubat 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı için 1976'da ve 1981'de yapılan seçimlerde Denktaş'ı devlet başkanlığı görevine getirdi. Denktaş, 15 Kasım 1983'te kurulan ve kurucusu olduğu KKTC'de 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerde sandıktan çıkan isim oldu. 2005'te Mehmet Ali Talat, 2010'da Derviş Eroğlu ve 2015'teki iki turlu seçimde ise Mustafa Akıncı cumhurbaşkanı seçildi.

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