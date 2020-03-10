KKTC'de haberi alan halk marketlere ve eczanelere akın etti

Koronavirüs haberi ardından vatandaşlar marketlere ve eczanelere akın etti.

KKTC'de bugün bir Alman turistte koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti. Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarındaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti.

DHA Ülkeye giriş kapılarındaki genel kullanım alanları dezenfekte edildi.

Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak icin kuyruk oluşturdu. Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı.