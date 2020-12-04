KKTC’de koronavirüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’de, Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı’ edileceğini bildirdi.

DÜNYA Koronavirüs KKTC'ye sıçradı

OYNAT 00:29 KKTC’de koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki son hasta da taburcu edildi Koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi. BiP'te paylaş

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