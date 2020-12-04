Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya KKTCde koronavirüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek
AVRUPA

KKTC’de koronavirüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınan koronavirüs tedbirlerine uymayan turistlerin sınır dışı edileceği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Ali Pilli.
Sağlık Bakanı Ali Pilli.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’de, Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

  • Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı’ edileceğini bildirdi.

Koronavirüs KKTC'ye sıçradı
DÜNYA
Koronavirüs KKTC'ye sıçradı

KKTC’de koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki son hasta da taburcu edildi
OYNAT 00:29
KKTC’de koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki son hasta da taburcu edildi
Koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

KKTC’de yeni koronavirüs kararı: Tedbirlere uymayanlara hapis cezası geliyor
KORONAVİRÜS
KKTC’de yeni koronavirüs kararı: Tedbirlere uymayanlara hapis cezası geliyor
Abone Ol Google News
Kahramanmaraşta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.
Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

​Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler.

Bakan Koca, koronavirüs aşı çalışmalarının detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.