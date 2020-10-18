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KKTC’de sandıklar kapandı: Oy sayma işlemine geçildi

KKTC’de ilk sonuçlar geldi: Ersin Tatar önde götürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.

Haber Merkezi DHA
Başbakan Ersin Tatar, seçimi önde götürüyor.
Başbakan Ersin Tatar, seçimi önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.


Neler olmuştu?

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

  • 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

19.00'dan itibaren serbest olacak

KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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