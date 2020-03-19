Dünya KKTCde seçimler ertelendi Artık Akıncı 6 aylığına yetkisiz cumhurbaşkanı
AVRUPA

KKTC'de seçimler ertelendi: Artık Akıncı 6 aylığına yetkisiz cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 11 Ekim'e erteledi. Seçimler yapılana kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevde olacak ancak hiçbir yetkisi olmayacak.

Haber Merkezi DHA
Görev süresini tamamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
Görev süresini tamamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda seçimlerin 11 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

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Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.

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Seçimi konuşamazdık

Meclis'te konuşan Başbakan Ersin Tatar, "Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi" dedi.

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Hiçbir konuda adım atmayacak

Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu" dedi.

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