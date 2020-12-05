KKTC’de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi. Bankalar aracılığıyla ödenecek tutar ise 2 bin 255 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi 05 Aralık 2020, 15:10 Son Güncelleme: 05 Aralık 2020, 15:21 DHA