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Dünya KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek
AVRUPA

KKTC’de yeni dönem: Giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi. Bankalar aracılığıyla ödenecek tutar ise 2 bin 255 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Karantina için ödenecek ücrette turist ya da vatandaş ayrımına gidilmiyor.
Karantina için ödenecek ücrette turist ya da vatandaş ayrımına gidilmiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı. Dünyada genelinde pandeminin üçüncü dalgası yaşaması üzerine, KKTC karantinasız girişleri durduruldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, ülkeye gelen tüm yolcuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

KKTC 'karantinasız giriş' uygulamasını durdurdu
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KKTC 'karantinasız giriş' uygulamasını durdurdu

Yeni tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC'ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak, 7 gün karantinaya tabi tutulacak.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerilerinin dikkate alındığı karara ilişkin tedbirler şu şekilde sıralandı:


  • 1.Ülkemize girişlerle ilgili risk kategorileri tek kategoriye indirilmiştir. Buna göre yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ile kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır. Ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır.
  • 2.Ülkemize düzenlenecek Charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir. İşbu notam tarihleri arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur.
  • 3.Resmi görev veya sağlık nedenleriyle yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığına müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.
  • 4.Hava yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan ikinci PCR sonucu Kovid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Kovid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

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  • 5.Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.
  • 6.PCR testleri yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilecektir.
  • 7.Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 3 günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir. Gün hesabı yapılırken yolcuların test sonuç belgelerinde yazan tarih ile seyahat edecekleri tarih arasında gün hesabı yapılması yeterli olup, spesifik saat hesabı yapılmasına gerek yoktur.
  • 8.Seyahat başlangıç tarihinden 4 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaklardır. Seyahat başlangıç tarihi bağlantılı uçuşlarda ilk uçağa biniş tarihidir.
  • 9.Türkiye'den KKTC'ne gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olma zorunluluğu vardır.
  • 10.Tüm test ve karantina ücretleri KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacaktır. Ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki hesap numaralarına karsısında yazan ücretleri ödeyerek alacakları dekontla uçuş yapabileceklerdir. Havayolu şirketleri dekontlarını ibraz etmeyen yolcuları uçağa kabul etmeyeceklerdir.
  • 11.Birleşik Krallık'tan gelecek yolcuların NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) testleri girişte kabul edilecektir. İngiltere'nin kapalı olması dolayısıyla test sonucunu print yapamayan yolcuların NHS'nin göndermiş olduğu SMS de geçerli kabul edilecektir. Ayrıca Birleşik Krallık'ta eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin kendi üniversiteleri tarafından yapılan tüm Kovid-19 testleri geçerlidir. Uygulama sadece Birleşik Krallık ile sınırlıdır.
  • 12.Türkiye'ye kısa süreli ziyaret gerçekleştiren KKTC vatandaşlarının KKTC'ne dönerken KKTC'den alınan son 3 gün içerisindeki PCR testleri geçerlidir. Bu kişiler KKTC'ne girişlerinde 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabidir.
  • 13. İşbu uygulamalar 8 Aralık 2020 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) geçerli olacaktır.”

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