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Dünya KKTCdeki Kapalı Maraş adımı Yunan medyasının markajında Konu çok ciddi, Akdenizin Las Vegası olacak
AVRUPA

KKTC'deki Kapalı Maraş adımı Yunan medyasının markajında: Konu çok ciddi, Akdeniz'in Las Vegas'ı olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974'ten beri kapalı olan 'Hayalet Şehir' olarak adlandırılan Kapalı Maraş için düğmeye basmıştı. Yunan yönetimi, KKTC'nin bölgeyi açma çalışmasını birçok kez engellemeye çalışmış ABD ve Rusya nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde, Türkiye'nin 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

Haber Merkezi DHA
1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş için düğmeye basılMIŞTI.
1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş için düğmeye basılMIŞTI.

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı.

  • Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürdü.

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"LAS VEGAS OLACAK"

Haberde,"Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz’in Las Vegas’ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara’nın projeleri, Ada’nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

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