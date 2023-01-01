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KKTC'den Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Kayıtsız şartsız yanınızdayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek verdi. Üstel, "Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır." ifadelerini kullandı.

00:37 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel

Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması gerilimi daha da yükseltti.

Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

KKTC'den Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Kayıtsız şartsız yanınızdayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Facebook'tan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü askeri operasyona dair açıklama yaptı.

Operasyona desteğini bildiren Üstel,
"Tek millet üç devlet olarak gördüğümüz kardeş Azerbaycan'ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır."
ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." denildi.



#KKTC
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Ünal Üstel
27 dakika önce
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