KKTC'den Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Kayıtsız şartsız yanınızdayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel
Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.
Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması gerilimi daha da yükseltti.
Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Facebook'tan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü askeri operasyona dair açıklama yaptı.