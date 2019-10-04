Dünya KKTCden Rum yönetimine sert tepki Haddinizi aşmayın
AVRUPA

rum yönetimine tepki

KKTC’den Rum yönetimine sert tepki: Haddinizi aşmayın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik 'uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına' tepki göstererek "Rumlar hadlerini aşmasın" dedi

Haber Merkezi DHA
Hasan Taçoy
Hasan Taçoy

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik 'uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına' tepki gösterdi.
"Rumlar hadlerini aşmasın" diyen Taçoy, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yaptığı tehditler boştur, Yavuz, çalışmalarına devam edecektir" dedi.
Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Taçoy, "Yavuz Sondaj gemimiz, bizlerin kıta sahanlığı olarak belirlediği bölgede araştırmalarına başladı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak hep şunu vurguladık; bizler Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan’da, var olan haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu söylerken de, hep uzlaşı çağrılarımızı yeniledik" dedi.
Rumlar krizle cevap verdi
"Kıbrıslı Rum komşularımıza, 'Gelin doğalgazı birlikte çıkaralım, birlikte hareket edelim' dediklerini aktaran Taçoy şunları kaydetti:
"Rumlar, birlik çağrımıza hep krizle cevap verdi. Türkiye ve KKTC arasında sağlanan uyum sonucunda, Yavuz Sondaj gemimiz haklarımız olan bölgeye ulaştı. Rumlar, bunun üzerine açıklama yapıyor. Diyorlar ki, 'Bu yasadışı bir faaliyettir. Türkiye tüm gemilerini geri çeksin.' Net ifade etmeliyim ki; Kıbrıs'ta hukuk tanımaz ve vurdumduymaz bir anlayışla gerilimin artmasına neden olan Rumların ta kendisidir. GKRY yaptığı anlaşmalarda nasıl bizleri yok sayıyorsa, bizlerin adımlarına karşı çıkmak hadlerine değildir. GKRY yönetiminin yaptığı tehditler boştur, hadsizliktir."
Kıbrıs'ın Türklerin ve Rumların ortak adası olduğuna işaret eden KKTC'li Bakan Taçoy, "Artık Rumlar akıllarını başlarına alsın. Doğu Akdeniz'de bir oldu-bittiye asla müsaade edilmeyecektir. Bu bir tehdit değil; Türklerin haklarının göz ardı edilmesine karşı duruştur. Bu nedenledir ki, Yavuz da, Barbaros da, Fatih, de Oruş Reis de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecektir. Mavi Vatan'da doğalgaz varsa, bulacağız" diye konuştu.

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