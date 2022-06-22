Dünya KKTCnin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde yangın çıktı
AVRUPA

KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde yangın çıktı

MSB'den KKTC'de çıkan yangın hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada,"KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde yangın çıktı
KKTC'de yangın çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından KKTC'de çıkan yangına yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada,

"KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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