​KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde yangın çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından KKTC'de çıkan yangına yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada,
"KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır.
KKTC’nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2022