KKTC'nin yeni Ercan Havalimanı bugün açılıyor: İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Yeni pist ve terminal binasına kavuşan Ercan Havalimanı KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacak.





Açılışı ve ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez ülkelerindeki 3 günlük resmi temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.





Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.









"10 milyon yolcu kapasitesine sahip"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip." dedi.









Yeni pist 3 bin 100 metre

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek.





2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi.





9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak.





Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.











