Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Başsavcı Barbosa'ya darbe suçlaması

Cumhurbaşkanı Petro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başsavcı, benim hakkımda yapılan hukuk dışı bir sorgulamaya dayanarak bana suçlamada bulunuyor. Bu gerçek manada Anayasa'ya yapılan bir darbedir, ben cumhurbaşkanıyım." ifadesini kullandı.