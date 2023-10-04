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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Başsavcı Barbosa'ya darbe suçlaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Başsavcı Francisco Barbosa'yı "Anayasa'ya karşı darbe" yapmakla suçladı. Seçim kampanyası finansmanının yasalara aykırı şekilde kullanılmadığını savunan Petro, oğlunun sorgu kayıtlarının başsavcılıkça Temsilciler Meclisi Suçlamalar Komisyonu ve Yüksek Adalet Divanı Soruşturma Odasına gönderilmesinin anayasal olmadığını belirtti.

08:19 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Cumhurbaşkanı Petro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başsavcı, benim hakkımda yapılan hukuk dışı bir sorgulamaya dayanarak bana suçlamada bulunuyor. Bu gerçek manada Anayasa'ya yapılan bir darbedir, ben cumhurbaşkanıyım." ifadesini kullandı.


Petro, oğlunun savcılıktaki sorgusunun haftalık dergi Semana sitesinde yayımlanmasına da tepki göstererek, "Yasaları sorumsuzca kendilerine göre kullanıyorlar ve suç niteliğinde olan belgeler ise bir dergi tarafından sapkınca kamuoyuna sızdırılıyor." dedi.


Seçim kampanyası finansmanının yasalara aykırı şekilde kullanılmadığını savunan Petro, oğlunun sorgu kayıtlarının başsavcılıkça Temsilciler Meclisi Suçlamalar Komisyonu ve Yüksek Adalet Divanı Soruşturma Odasına gönderilmesinin anayasal olmadığını belirtti.


Başsavcı Barbosa, seçim kampanyasında beyan edilmeyen paraların araştırılmasını talep etti


Başsavcı Barbosa, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro'nun ifadelerine dayanarak, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında beyan edilmemiş paraların araştırılmasını istemişti.


Semana dergisinin oğul Petro'nun savcılıktaki sorgusunun videolarını kamuoyuna paylaşması tartışmalara yol açmıştı.


Videoda, 2022 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının finansmanının Barranquila'lı bir iş insanı olan Euclides Torres tarafından sağlandığı ve bunun Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) bildirilmediği iddia edilmişti.

Oğul Nicolas Petro, "kara para aklama ve yasa dışı zenginleşme" davasına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye ifade vermişti.




#Başsavcıya suçlama
#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#Kolombiya
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