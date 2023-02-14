Kolombiya depremzedelere destek için Türkiye'ye 20 kişilik uzman ekip gönderdi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ekibin Türkiye'de 11 gün kalacağı, depremzedelere yardım ve destekte bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, 20 kişilik uzman ekibe özel eğitimli 8 köpeğin de eşlik edeceği belirtilerek, birkaç gün içinde 25 kişiden oluşan bir acil sağlık ekibinin de görevlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.









Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü Genel Direktörü Javier Pava, El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, deprem bölgesindeki çalışmalara destek için görevlendirildiklerini söyledi.





Pava, "Orada deprem felaketinden etkilenen bölgelerde, insanlara faydalı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız Gustavo Petro adına bir kez daha depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine dayanışmamızı sunuyoruz. Her zaman kardeş Türk halkının yanında olacağız." ifadesini kullandı.





Kolombiya ordusu arama kurtarma ekibi yetkilisi Albay Juan Fernando Carmona Cardona, yaptığı açıklamada, "Bugün bir grup kahramanı tam takım teçhizatlarıyla Türkiye'ye uğurluyoruz." dedi.





Uluslararası yardım çağrısının Kolombiya tarafından kabul edildiğini hatırlatan Cardona, "Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana büyük deprem felaketiyle karşı karşıyadır. Arama kurtarma ve sağlık ekibimiz, özel eğitimli 8 köpekle halen enkaz altında olanları tespit etmek için orada olacak." şeklinde konuştu.





Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun da "Depremin yayıldığı alan çok geniş, dolayısıyla çok sayıda ekibe ihtiyaç olduğu bilgisi geldi. Kolombiya hükümetine verdikleri bu destekten ötürü çok teşekkür ederiz. Stratejik ortağımız Kolombiya'nın bu katkısı bizleri çok mutlu etti. Sahada muhakkak gerekli katkıyı sağlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

UNGRD ekibinden Francisco Gomez de son derece profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Görevimizi en iyi şekilde yapıp oradaki insanlara faydalı olacağız." diye konuştu.