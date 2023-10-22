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Dünya

Kolombiya'da 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Kolombiya'nın orta bölgesinde arazi tarama faaliyetleri yürüten 18 askerin kaçırıldığı bildirildi. Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği belirtilirken, askerlerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacak.

07:13 . 22/10/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jorge köyünde görev yapan askerler, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldı.


Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin sağ salim kurtarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Güvenlik güçlerine yönelik sözlü ve fiziksel bir saldırı gerçekleştirildikten sonra 18 asker zorla alıkonuldu." ifadesine yer verildi.


Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, personelin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Bölgede silahlı grupların varlığı nedeniyle ordu mensuplarına yönelik yer yer saldırıların yapıldığı biliniyor.





#Kolombiya
#Guaviare
#Asker kaçırma
1 gün önce
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